NBA, i Kings senza coach Gentry: è positivo al Covid

I Sacramento Kings affronteranno tra poche ore gli Washington Wizards, ma lo faranno senza il loro head coach. Alvin Gentry è risultato positivo al Covid, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Per tornare in panchina dovrà presentare due test negativi a distanza di 24 ore.

Sacramento Kings coach Alvin Gentry tested positive for Covid and won’t coach vs. Wizards tonight, Gentry tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021

Gentry, subentrato a Luke Walton da poche settimane, è asintomatico e riporta solo del mal di gola. La sua positività ha congelato l’orbita Kings. La franchigia della California ha cancellato lo shoot-around mattutino e la squadra è stata sottoposta a ulteriori test per vedere se ci sono altri positivi che devono essere isolati. Secondo l’insider dell’emittente americana non è ancora chiaro chi guiderà i giocatori in sua assenza. In ogni caso, la scelta dovrebbe ricadere sugli assistenti Mike Longabardi o Doug Christie.

Kings cancelled morning shoot-around and team is testing to discover if there are more positive tests, sources tell ESPN. There’s no decision yet on an acting head coach for tonight, although assistants Mike Longabardi and Doug Christie are most likely candidates. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021

Continuano, quindi, gli scossoni in casa Sacramento Kings. Il team si trova attualmente al decimo posto della Western Conference con 11 vittorie e 17 sconfitte. Pochi giorni fa, a seguito della quinta sconfitta nelle ultime otto partite, i giocatori si sono barricati negli spogliatoi per discutere tra loro. Adesso, per un po’ di gare. dovranno fare a meno del loro allenatore.

Leggi anche:

NBA, riunione di soli giocatori in casa Sacramento Kings dopo l’ennesima sconfitta

NBA, Giannis Antetokounmpo nel protocollo COVID

NBA, Talen Horton-Tucker positivo al Covid