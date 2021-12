NBA, riunione di soli giocatori in casa Sacramento Kings dopo l’ennesima sconfitta

Al termine della partita tenutasi a Toronto la notte scorsa, persa malamente dai Sacramento Kings con il risultato di 124-101 a vantaggio dei Raptors, i giocatori della franchigia californiana hanno chiuso le porte del proprio spogliatoio ad ogni possibile infiltrazione esterna, staff tecnico incluso, per tentare di trovare una soluzione immediata al loro più che altalenante avvio di stagione.

Sacramento, che occupa l’undicesimo posto della Western Conference con il record di 11-17, ha perso cinque delle ultime otto partite giocate, uscendo sconfitta dal campo in ognuno degli ultimi tre impegni in trasferta.

Di seguito, le parole di Alvin Gentry, coach ad interim dei Kings dopo la destituzione di Luke Walton:

“Questa situazione è del tutto normale in uno spogliatoio professionistico, specie in NBA. So per certo quanto i ragazzi vogliano vincere e questa penuria di risultati non fa altro che esasperare il loro fastidio. Chiudere la porta dello spogliatoio e cercare di risolvere i problemi attraverso una discussione tra soli giocatori dimostra tutta la loro serietà. Non ci tenessero, sarebbero già andati tutti sull’autobus, ognuno per conto proprio. Il momento non è dei più semplici, anche perché il roster ha iniziato la stagione sotto un’altra guida, ma sono certo che sapremo rialzarci, proprio perché questi ragazzi possiedono grande mentalità”.