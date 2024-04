NBA, Minnesota elimina Phoenix, mentre New York va sul 3-1 con Phila. Male Milwaukee

La notte NBA ha portato a galla ulteriori risultati di cui tenere conto. Primo su tutti è lo sweep completato da parte dei Minnesota Timberwolves nei confronti dei Phoenix Suns. La compagine di Minneapolis ha infatti vinto Gara 4 con il punteggio di 116-122, condannando la squadra di Kevin Durant a “sopportare” l’eliminazione. Brutta prestazione da parte di Bradley Beal, il quale ha concluso con un bottino di soli 9 punti in più di 30 minuti di permanenza sul parquet. Dall’altra parte ancora una super Anthony Edwards con 40 punti realizzati in 41 minuti di gioco.

Bellissima Gara 4, invece, tra New York Knicks e Philadelphia 76ers, con la squadra di Thibs che ha conquistato una sudatissima vittoria per 97-92 con 47 punti e 10 rimbalzi da parte di Jalen Brunson. Menzione d’onore anche per Josh Hart che ha sbagliato tutti i tiri a sua disposizione, ma catturato ben 17 rimbalzi, rendendosi utilissimo anche in difesa. Serie ora ferma sul 3-1 per i Knicks con match point al Madison Square Garden. Male anche Milwaukee che paga ancora l’assenza di Giannis Antetokounmpo e ora si trova sotto 3-1 contro Indiana. Finalmente esordio ai Playoff con la canotta dei Bucks per Danilo Gallinari il quale ha realizzato 6 punti in 13 minuti di gioco.

Incredibile epilogo anche tra Clippers e Dallas in cui i californiani hanno dilapidato un vantaggio di 31 punti per poi vincere, di misura, contro la squadra di Luka Doncic (tripla doppia da 29-10-10, ndr) e Kyrie Irving (40 punti). Serie ora ferma sul 2-2.

