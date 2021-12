Steve Nash esalta Patty Mills: “Mentalità pazzesca, fuori scala”

In vera e propria emergenza, con il rinvio della gara scampato per un nonnulla, Steve Nash ha dovuto pescare a piene mani dal suo roster, gettando nella mischia giocatori alla prima esperienza NBA. La vittoria ottenuta in overtime contro i Raptors, per le condizioni in cui è maturata, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la consapevolezza del gruppo nei propri mezzi.

Patty Mills veterano nella battaglia: contributo decisivo al successo Nets

Quanto a fiducia in sé stesso, Patty Mills non ha nulla da invidiare ai grandi scorer della lega. Nei momenti cruciali della gara è salito di colpi sfruttando l’arma migliore nel suo arsenale offensivo: il tiro da tre punti. Quattro canestri da oltre l’arco nel solo 4° periodo per lui, compreso quello decisivo per forzare il supplementare. I 30 punti a referto sono il massimo stagionale a un mese esatto di distanza dai 29 segnati nell’ampia vittoria su OKC di metà novembre.

Steve Nash ha elogiato la leadership di Mills ai microfoni di YES Network:

“Patty ha aggiunto tantissime cose alla nostra franchigia [da vari punti di vista]. È un agonista, un giocatore clutch, un vincente, campione NBA. Aggiungiamoci poi ciò che è stato in grado di fare alle Olimpiadi con l’Australia quest’estate. Nell’approccio alla gara mostra una mentalità vincente pazzesca, fuori scala.”

