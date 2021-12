NBA, Talen Horton-Tucker positivo al Covid

Continuano a crescere i casi Covid in NBA. L’ultima vittima del coronavirus è una guardia dei Los Angeles Lakers: Talen Horton-Tucker. La notizia è stata riportata da Dave McMenamin di ESPN. Il numero 5 dei gialloviola è entrato nel protocollo di salute e sicurezza e dovrebbe saltare diverse gare.

The player is Talen Horton-Tucker, the Lakers announced. https://t.co/ypBUXn9lsb — Dave McMenamin (@mcten) December 14, 2021

La franchigia della città degli angeli ha cancellato la sessione di allenamento prevista per martedì mattina. La positività di Talen Horton-Tucker ha poi costretto i giocatori a eseguire un rapido test di controllo prima della partenza per Dallas. I Lakers affronteranno i Mavericks mercoledì notte, i Minnesota Timberwolves tra venerdì e sabato e i Chicago Bulls domenica. Il ritorno a casa è previsto solo per la prossima settimana.

Il classe ’00 dei Lakers non è il primo giocatore della franchigia a entrare nel protocollo di sicurezza della lega. Due settimane fa LeBron James aveva inaugurato le danze, perdendo la sfida contro i Sacramento Kings. James era poi risultato un falso positivo.

Talen Horton-Tucker è una pedina fondamentale per le rotazioni della squadra. In questa stagione ha disputato 15 partite, di cui 12 da titolare, con una media di 11.3 punti, 4.5 rimbalzi e 2.9 assist. Per un po’ di tempo i Lakers dovranno farne a meno.

Leggi anche:

La NBA rinvia due partite dei Chicago Bulls

NBA, LeBron James commenta l’ennesima tripla doppia in carriera

NBA, Isaiah Thomas: Senza buyout Rondo, ora sarei ai Lakers