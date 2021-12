NBA, Kristaps Porzingis voleva la trade in offseason

L’ultimo anno di coach Rick Carlisle ai Dallas Mavericks non sembra esser stato molto pacifico. Tim McMahon ha svelato in lungo articolo su ESPN i forti dissapori della scorsa stagione tra l’allenatore, ora in forza agli Indiana Pacers, e la sua ex squadra. La scarsa empatia del coach nei confronti dei suoi giocatori avrebbe incrinato i rapporti soprattutto con Luka Doncic e Kristaps Porzingis.

Attacchi verbali oltre il limite ai giocatori, modi di fare totalmente sbagliati. L’insider di ESPN ha sviscerato approfonditamente questi aspetti, i quali avrebbero demoralizzato il centro lettone a tal punto da desiderare uno scambio. Queste le parole riguardanti Kristaps Porzingis:

“Porzingis era frustrato, sentiva di essere un ripensamento in un team che non poteva evitare di uscire al primo turno. Sentiva di essere utilizzato principalmente per fare spazio a Luka Doncic. Questo è stato messo in luce durante la sconfitta nei Playoff contro i LA Clippers, quando Porzingis ha trascorso la maggior parte della serie all’angolo perché Carlisle lo reputava incapace di punire il cambio di difesa dei Clippers con i post-up.”

Inoltre, MacMahon scrive:

“Quando è entrato in offseason, Porzingis era così deluso che sperava che sarebbe stato scambiato. Ma dopo le dimissioni di Carlisle si è sentito rinfrescato.”

Questa stagione, il numero 6 dei Mavs sta avendo quello che si merita. Soprattutto ha la fiducia di Jason Kidd. Fino a ora ha disputato 20 partite, tutte da titolare, con una media di 19.5 punti, 7.9 rimbalzi e 2.0 assist e 29.8 minuti a gara. L’anno scorso ne aveva giocate solo 43.

Leggi anche:

Risultati NBA, Curry passa Ray Allen, Warriors OK al Madison Square Garden. Vittorie in OT per Nets e Suns

NBA, i Kings senza coach Gentry: è positivo al Covid

Mercato NBA, cosa cambia dal 15 dicembre: attenti a quei due