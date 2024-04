NBA, Mark Daigneault è il Coach of The Year 2024: la classifica

In attesa di vedere se Shai Gilgeous-Alexander (MVP) e/o Chet Holmgren (Rookie of the Year) riceveranno premi individuali, Mark Daigneault è stato nominato con pieno merito come Coach of The Year 2024. L’allenatore degli Oklahoma City Thunder ha superato la concorrenza di Chris Finch (Wolves) e Jamahl Mosley (Magic). Il tecnico appena 39enne succede a Mike Brown.

Daigneault – lo ricordiamo – ha trascinato la sua squadra al primo posto della Western Conference (a pari merito con i Nuggets, campioni in carica), con un roster che presenta un’età media di soli 24 anni. Arrivato sulla panchina dei Thunder nell’autunno del 2020, alla sua prima esperienza in campionato da capo allenatore, Mark Daigneault non ha impiegato molto a farsi un nome all’interno della Lega.

Dopo i primi due anni a dir poco difficili (record di 46-108, ndr), è arrivato secondo nella votazione per il COY 2023. I buoni risultati di OKC nell’ultima stagione regolare (57-25) hanno avuto un peso decisivo.

Classifica finale Coach of The Year 2024

Leggi Anche:

Nets, Juwan Howard nello staff NBA di coach Jordi Fernandez a Brooklyn

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, Boston e OKC demoliscono Miami e NOLA. Orlando pareggia la serie