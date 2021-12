I Milwaukee Bucks dovranno fare a meno di Giannis Antetokounmpo per la partita di questa notte contro i Pacers: The Greek Freak, infatti, è stato inserito nel protocollo COVID NBA. Oltre al greco, nel protocollo di salute e sicurezza ci sono anche Wesley Matthews e Donte DiVincenzo.

The Milwaukee Bucks have listed Giannis Antetokounmpo as out for tomorrow's game against the Indiana Pacers due to the NBA's health and safety protocols.

Oltre alla partita contro i Pacers Giannis Antetokounmpo rischia di saltare altre partite, tra cui quella di Natale contro i Boston Celtics. Il giocatore, per uscire dal protocollo di salute e sicurezza, dovrà o fare una quarantena di 10 giorni oppure presentare due tamponi negativi nell’arco di 24 ore.

Decimati dagli infortuni, le assenze del greco, di Wesley e DiVincenzo rischiano di complicare i piani dei campioni NBA in carica: con sei partite nei prossimi 11 giorni, i Bucks non possono permettersi di giocare a organico ridotto.

Nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, Mike Budenholzer può tirare un sospiro di sollievo: Khris Middleton, infatti, sta bene e può essere arruolabile per le prossime partite.

Khris Middleton, however, is listed as questionable with a hyperextended left knee, after a favorable review of the injury he suffered in last night's loss in Boston. https://t.co/8MFfj1FMdD

— Tim Bontemps (@TimBontemps) December 15, 2021