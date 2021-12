Mercato NBA, cosa cambia dal 15 dicembre: attenti a quei due

Il 15 dicembre rappresenta ogni anno un punto di svolta significativo nel calendario del mercato NBA. Da tale data in avanti, molti dei giocatori che hanno firmato un contratto in offseason diventano potenzialmente appetibili sul mercato come asset da inserire in trade più o meno articolate.

Mercato NBA, 15 dicembre prima data chiave

Lasciando per il momento da parte speculazioni e rumors da casa Lakers circa una partenza di Westbrook, concentriamoci su due giocatori chiacchierati nelle ultime settimane.

Dennis Schroder

Dennis Schroder aveva scommesso sull’interesse nei suoi confronti in free agency, restando deluso. L’emittente che trasmette le partite dei Celtics ha di recente ‘scherzato’ utilizzando come leva la condizione contrattuale del tedesco, ma la situazione è in evoluzione. Shams Charania di The Athletic ha registrato dall’ambiente Celtics un’apertura a potenziali scambi. Difficile dare ad oggi un orizzonte temporale. Punto fermo la Trade Deadline di febbraio 2022.

Kemba Walker

Lasciato fuori dalla rotazione per scelta tecnica, Kemba Walker deve ancora mettere piede in campo nel mese di dicembre dopo essere stato titolare nel quintetto Knicks a inizio stagione. Nonostante non abbia fatto segreto del legame con New York, la sua avventura sulla sponda bluarancio dell’Hudson sembra giunta al capolinea. Il contratto che si porta appresso dopo la firma in free agency (biennale da 18 millioni di dollari) è integrabile più e meglio di tanti altri all’interno di una trade. Si attende verosimilmente soltanto l’offerta giusta ma il semaforo verde è arrivato.

