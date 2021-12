Dal 19 al 22 dicembre, durante lo Showcase invernale NBA G League, Isaiah Thomas avrà una nuova possibilità per far colpo sugli scout presenti.

Il giocatore ha svelato le sue sensazioni in un’intervista one-to-one con Shams Charania di The Athletic e Stadium:

“Non sono motivato da qualcosa di diverso rispetto al semplice amore per il gioco. Lo amo a tal punto che farò di tutto per tornare dove sento e merito di poter stare. Tutto ciò che voglio è un’altra chance in questa condizione fisica e so che presto o tardi una squadra alzerà la cornetta e a quel punto mi godrò appieno l’opportunità. Non ho né ego né orgoglio, sono un agonista, un vincente e posso ancora giocare ad alto livello se mi verrà data l’occasione. Sono fermamente convinto che arriverà, e la affronterò con il sorriso continuando a spingere. […] L’operazione all’anca del maggio 2020 ha cambiato il mio quotidiano sollevandomi dal dolore nella vita di tutti i giorni, non solo quando gioco a pallacanestro, che è la ciliegina sulla torta.”