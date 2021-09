NBA, Dennis Schroder scherza sui social riguardo i soldi che ha perso

La firma di Dennis Schroder con i Boston Celtics è stata al centro di parecchie critiche, durante gli ultimi giorni della free agency, per lo più rivolte al playmaker tedesco. Questo perché Schroder ha rifiutato nell’ultima stagione un’estensione contrattuale da 84 milioni con i Lakers, convinto di poter ottenere un contratto più remunerativo da free agent.

In una classe che includeva giocatori del calibro di Kawhi Leonard, Kyle Lowry, DeMar DeRozan e Lonzo Ball, l’avventura di Schroder non è andata così bene.

Dopo aver giocato decisamente male nei Playoff – uscito al primo turno con i gialloviola – il giocatore ha perso molto dell’interesse che si era generato riguardo la sua persona negli anni precedenti, ed è riuscito a firmare solamente un contratto annuale con i Celtics a 5.9 milioni, ovvero una mid-level exception.

Proprio riguardo questo accaduto, Schroder ha scherzato sui social nella giornata di ieri, quando ha postato una foto per celebrare il suo ventottesimo compleanno, circondandosi di borse.

“Okay, lo farò una volta sola. Inserite nei commenti, le migliori battute riguardo i “soldi persi”. È il mio compleanno, quindi facciamolo adesso, così da potermi concentrare sulle cose importanti.”

Schroder ha comunque ricevuto il supporto di parecchie persone famose, tra cui alcuni compagni nella lega, come Ben Simmons e George Hill. Per quanto riguardo il suo ruolo in squadra, Dennis potrà andare a occupare lo slot di point guard nel roster dei Celtics, dopo la partenza di Kemba Walker.