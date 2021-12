I Brooklyn Nets superano all’overtime i Toronto Raptors, grazie soprattutto alla tripla doppia di Kevin Durant. Una vittoria sofferta che, però, rende ancora più orgoglioso KD di farne parte: una squadra che ha fame di vittorie, in particolar modo i giovani come Kessler Edwards che, quando chiamati in causa, non si tirano mai indietro.

All heart and soul in the borough tonight. pic.twitter.com/GbExrsIHPj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 15, 2021

Kevin Durant: “Partita intensa, mi piace come abbiamo reagito”

Per i Nets non è stata una passeggiata, visto che Toronto non ha mai mollato la presa restando sempre alle calcagna di Brooklyn. Nel terzo quarto, poi, i Raptors hanno preso il sopravvento portandosi a un parziale di 44-25, ma KD & Co. sono riusciti a riprendere la partita e vincerla all’extratime. Una reazione che è piaciuta a Kevin Durant, come spiega nel post partita:

“Mi piace come abbiamo risposto ai momenti della partita: prima eravamo noi a colpirli, poi sono stati loro – 44-25 nel terzo – e poi siamo tornati al comando noi all’ultimo e all’OT. Questa reazione è tipica di chi vuole vincere e noi lo volevamo fortemente: avevamo tante assenze, ma questo non ci ha impedito di fare il nostro lavoro”

Kevin Durant- "Words can’t describe how proud I am to be apart of this group."#NETSonYES pic.twitter.com/uny8q0N3Tp — YES Network (@YESNetwork) December 15, 2021

La notte dei rookie, la gioia di KD: “Bello giocare con ragazzi come loro”

Senza otto giocatori inseriti nel protocollo COVID – tra cui James Harden – Kevin Durant e i Nets hanno dovuto stringere i denti e tirare fuori il meglio. Nella notte spiccano le prestazioni dei rookie Duke Jr. e Kessler Edwards, con entrambi che chiudono con una doppia-doppia. Segnali che rendono orgoglioso KD di far parte di questa squadra:

“Non ci sono parole per esprimere la mia felicità nel far parte di questa squadra: giocare con ragazzi come David e Kessler è straordinario, vedi in loro la fame di vittoria e la voglia di divertirsi. Hanno la mentalità giusta, in futuro ci daranno una grossa mano”

Leggi anche:

NBA, Steph Curry supera Ray Allen: tripla da record

Risultati NBA, Curry passa Ray Allen, Warriors OK al Madison Square Garden. Vittorie in OT per Nets e Suns

NBA, Talen Horton-Tucker positivo al Covid