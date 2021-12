NBA, Dell Curry sarà al Madison Square Garden per celebrare il record del figlio

Secondo le indiscrezioni raccolte da Marc Stein e dalla redazione sportiva di The New York Times, Dell Curry, ex giocatore NBA e padre di Stephen Curry, sarà presente questa notte sugli spalti del Madison Square Garden di New York City, per assistere dal vivo alla potenziale conquista del record ogni epoca di tiri da tre punti segnati sul quale sta per mettere le mani il figlio.

Steph Curry, autore di 2972 canestri da tre punti in carriera in poco meno di 800 partite giocate, si trova a due soli centri dal superare il risultato storico di Ray Allen e, dopo un paio di partite intaccate dalla troppa frenesia di battere tale primato, tutto sembra apparecchiato affinché il sorpasso arrivi questa notte, sul palcoscenico sportivo più celebre del panorama americano.

Di seguito, le parole dello stesso Dell in merito alla straordinaria carriera del figlio:

“Steph ha sempre ammirato i grandi tiratori della storia NBA, tentando di ampliare il proprio raggio di tiro sin da piccolissimo. Sapevo che avrebbe dimostrato tutto il suo talento con il tempo, nonostante i primi anni NBA non siano stati semplici. Sono orgoglioso di averlo visto cambiare in qualche modo la storia del gioco della pallacanestro e non vedo l’ora di poter festeggiare questo record imminente al suo fianco”.

