I Los Angeles Lakers sono alla ricerca di giocatori per dare profondità al loro roster, con la priorità che resta di trovare un playmaker: tra i nomi che i gialloviola stanno valutando ci sono Isaiah Thomas, Darren Collison e Mike James. La firma dei tre giocatori non è imminente, ma i Lakers hanno intenzione di approfondire i contatti con gli atleti e il loro entourage.

Isaiah Thomas has already worked out with Bron and Russ. 👀 pic.twitter.com/j5D1h7tp43 — theScore (@theScore) August 17, 2021

Come scrive Chris Haynes di Yahoo Sports, i Lakers hanno 12 giocatori con contratto garantito e vogliono firmare altri due giocatori, lasciando un posto libero per la prossima stagione: Thomas si è allenato con LeBron James e Russell Westbrook nella giornata di martedì e, inoltre, ha già vestito la maglia dei Lakers. Nonostante il suo scarso impiego in queste ultime stagioni, Thomas potrebbe essere il profilo giusto per i californiani.

Darren Collison non gioca da due anni, visto che si era ritirato al termine della stagione 2018/19: quell’anno registrò, con la maglia di Indiana, una media di 11.2 punti, sei assist e 3.1 rimbalzi.

Il terzo nome in orbita Lakers è quello di Mike James, giocatore con una media di 7.7 punti e 4.2 assist a partita in quest’ultima stagione con i Brooklyn Nets: insieme a Thomas e Collison, James potrebbe essere aggregato al training camp dei gialloviola per valutarli e vedere se aggiungerli o no alla propria rosa.

Questo ingranaggio di mercato comporterà, inevitabilmente, l’addio di Jared Dudley: una mossa che rende i Lakers la squadra più attiva sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione.

