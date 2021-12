Brutta serata per i Milwaukee Bucks che cadono in casa dei Boston Celtics e perdono Khris Middleton: il numero 22 ha lasciato il campo alla fine del terzo quarto per un problema al ginocchio. Oggi gli accertamenti, ma c’è ottimismo riguardo le sue condizioni.

Khris Middleton (left knee hyperextension) Will not return. — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2021

Mike Budenholzer: “Vediamo come sta Khris nelle prossime ore, ma non siamo preoccupati”

Khris Middleton è stato costretto ad abbandonare il parquet dopo uno scontro con il suo compagno di squadra Rodney Hood, quando entrambi hanno cercato di prendere un rimbalzo in difesa. La gamba di Middleton si è piegata in modo innaturale, costringendolo a terminare anzitempo la partita.

Here is the video where the injury presumably occurred, for those of you who missed it live: pic.twitter.com/O7XU5ZgMkS — Eric Nehm (@eric_nehm) December 14, 2021

C’è un po’ di apprensione intorno a Middleton, ma per coach Mike Budenholzer c’è la speranza che non si tratti di un grave infortunio, come spiega ai giornalisti nel post partita:

“Nelle prossime ore faremo tutti gli esami del caso per vedere come sta: ha preso una botta ed è caduto male, ma c’è la speranza che non sia grave. Vediamo quello che emerge dai prossimi controlli, speriamo solo che non sia nulla di grave perché abbiamo bisogno di lui”

Coach Bud on Khris Middleton's knee injury: "I think there's some hope that it's not serious." #FearTheDeer pic.twitter.com/XGDNeeP5Cz — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 14, 2021

Giannis Antetokounmpo: “Ho parlato con Khris e sta bene”

La speranza per i Bucks e riavere a disposizione Khris Middleton già nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Pacers, come dice Giannis Antetokounmpo nel post partita:

“Non ho visto la scena, ma solo quando è uscito dal campo zoppicando. Nel dopo partita stava negli spogliatoi, gli ho chiesto come stava e mi ha risposto che andava tutto bene: era tranquillo e stava bene. Speriamo di riaverlo per la gara di mercoledì”

I Bucks incrociano le dita per Middleton, così da aver i Big 3 al completo per la prossima partita.

