Isaiah Thomas presente allo Showcase invernale NBA G League

Isaiah Thomas non cede il passo sulla strada verso un rientro in NBA e si garantisce una nuova vetrina.

Isaiah Thomas ci riprova: dalla G League per la NBA

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Isaiah Thomas sarà protagonista dello Showcase invernale della G League, in programma dal 19 al 22 dicembre a Las Vegas. Nel mirino, scontato dirlo, un potenziale ritorno in NBA. La vetrina è presa in grande considerazione dagli scout a stagione in corso.

Il torneo a eliminazione diretta prevede oltre 30 partite nell’arco dei quattro giorni.

