NBA, Isaiah Thomas soffoca ogni dubbio: “Non andrò oltreoceano”

La carriera da rollercoaster di Isaiah Thomas ha toccato la montagna più alta, l’apogeo ai Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha avuto tra le mani uno dei giocatori più eccitanti della storia recente, il quale, al massimo della sua potenza, ha raggiunto la media di 28.9 punti – stagione 2016/2017. Purtroppo, i molteplici infortuni e la tragica scomparsa della sorella hanno affossato il due volte All-Star.

Le ultime esperienze sono andate piuttosto male e Isaiah Thomas è stato rimbalzato un po’ da tutti, a tal punto da aver cambiato sempre squadra negli ultimi cinque anni. L’ultima stagione, in particolare, è stata molto deludente: tre partite con i New Orleans Pelicans. E poi il nulla. La guardia deve reinventarsi, reinserirsi con umiltà ma non lo farà in Russia, al CSKA Mosca, dove è stato fortemente accostato negli ultimi giorni. Questa la sua smentita su Twitter:

No sir not me!!! I will not be going overseas. Wrong isaiah https://t.co/RAw5diCgbZ — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 15, 2021

“No signore, non me!!! Non andrò oltreoceano. Isaiah sbagliato.”

Tagliati immediatamente tutti i ponti con l’Europa, il vero e unico obiettivo di Isaiah Thomas resta l’NBA, come dichiarato più volte. Recentemente il giocatore nativo di Tacoma, Washington, ha avuto dei contatti ancora con i Boston Celtics, ma è ancora senza squadra. La nuova stagione si sta avvicinando e Thomas dovrà convincere in fretta un nuovo roster ad abbracciarlo e a puntare su di lui.

