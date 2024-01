Lance Stephenson on fire in G League NBA: tripla doppia con gli Iowa Wolves

L’ultima apparizione di Lance Stephenson in NBA risale al 2021-2022 – 40 partite con la maglia di Indiana. Il contratto firmato in G League con gli Iowa Wolves non più tardi di un mese fa potrebbe avvicinare un ennesimo rientro, sebbene non dalla porta principale. Born ready da parte sua ce la sta mettendo tutta per farsi notare. Nell’ultima sfida giocata, contro i Salt Lake City Stars è arrivata una tripla doppia (21 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist); una performance che Stephenson ha impreziosito riproponendo la sua celebre esultanza Air Guitar, autentico marchio di fabbrica.

Lance Stephenson is still doing the air guitar celebration 🎸 21 PTS | 10 REB | 10 AST @iawolves | @nbagleague pic.twitter.com/eUZtzph9lj — Ballislife.com (@Ballislife) January 15, 2024

Lance Stephenson va in tripla doppia in G League: gli highlights

Rivivi i momenti salienti del suo match.

.@StephensonLance notches his first triple-double in a Wolves uni en route to securing the W, and is today's Athene Player of the Game pic.twitter.com/OrGlVE19hH — Iowa Wolves (@iawolves) January 15, 2024

Leggi anche:

Orlando Magic, Fultz e Wendell Carter Jr. pedine per trade sul mercato NBA

NBA Awards, Zach Lowe rinuncia a indicare preferenze per 2024: “Mi chiamo fuori”

Danilo Gallinari scambiato da Washington: finisce ai Pistons via trade sul mercato NBA