G League Showcase lascia Las Vegas per far spazio alla NBA Cup, a dicembre 2023

Il torneo di “metà stagione” NBA, che entrerà in calendario dalla regular season 2023-2024, reclama già il suo spazio nella sempre fitta schedule della lega. La Final Four della NBA Cup, riferisce Jake Fischer di Yahoo Sports su Twitter, prenderà infatti il posto dell’annuale G League Showcase. Dopo diverse edizioni andate in scena a Las Vegas nel mese di dicembre, la vetrina della ‘fu’ lega di sviluppo si sposterà infatti in Florida, a Orlando.

