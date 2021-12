NBA, Draymond Green: “Il record di triple? Non ci sta condizionando”

Nella notte NBA Steph Curry contro i Philadelphia 76ers ha messo a segno solamente 3 delle 14 triple da lui tentate, arrivando corto alle 10 necessarie per infrangere il record di Ray Allen per triple NBA mai realizzate. Una delusione, seppur circoscritta a questa sola partita, alla quale il #30 cercherà di rispondere alla grande già nel match lunedì notte contro i Pacers. Ne è certo anche Draymond Green, che semina tranquillità a riguardo.

Al mancato record di Curry infatti è arrivata anche in concomitanza la sconfitta esterna contro i Sixers, un stop che non può certo spaventare in una stagione ad oggi quasi perfetta, ma che può far riflettere. Forse l’enorme hype costruito intorno a questo match, ironicamente giocato contro il fratello Seth e col resto della famiglia sugli spalti, ha in qualche modo intaccato la mente a tratti meccanica dello specialista. Questo spiegherebbe le misere percentuali con le quali ha concluso la sua partita, numeri a cui poco ci ha abituati.

Sembra però che la pressione sul record non sia stata un fattore per la sconfitta della notte, come non lo sarà per le partite a venire.

Un didascalico Draymond Green sul record di Curry

A tal riguardo si è infatti espresso anche il compagno di squadra Draymond Green, che ha silurato ogni possibile provocazione con una schietta risposta a chi gli chiedeva a proposito di questa pressione:

“Noi tutti vogliamo che arrivi, vogliamo vederlo. Ma se mi state chiedendo se questo sta influenzando negativamente la squadra… no, assolutamente”

Golden State nella gara con Philadelphia ha tirato col 39% dal campo e il 25% da tre. Difficile vedere un’altra prestazione così mediocre, in attesa che Steph Curry si “liberi” da questo peso e riscrivi la storia del gioco.

Leggi anche

NBA, Joel Embiid commenta la vittoria dei Sixers su Golden State

NBA, Memphis Grizzlies: ritirata nella notte la maglia di Zach Randolph

NBA, Pelicans: recupero Zion Williamson a rilento