Portland Trail Blazers, presto squadra G League affiliata alla franchigia NBA

Il peso sempre crescente della G League è testimoniato, tra le altre cose, dalle continue variazioni di formula ai two-way contract NBA. 29 delle trenta franchigie trovano nella lega di sviluppo un punto d’appoggio con una squadra affiliata. L’ultima ad aggiungersi a questa lista sono i Portland Trail Blazers, che dal 2023-2024 avranno una propria formazione.

L’ha comunicato la G League stessa attraverso il suo sito ufficiale. Il presidente Shareef Abdur Rahim ha accolto con favore la scelta dei Blazers, segnale di buona salute per tutto il sistema.

“La G League continua a crescere per rispondere alle sollecitazioni di sviluppo che arrivano dalle squadre NBA. L’annuncio di oggi è ulteriore prova del valore che la lega apporta quotidianamente alla NBA.

Blazers con una squadra affiliata G League: i prossimi passi dell’iter

I tempi di gestazione sono di norma stimati tra l’anno e mezzo e i due anni. Il percorso tracciato e la priorità data dall’ownership group Blazers lasciano pensare che ci sia margine per stringere. Obiettivo, come detto, rendere operativo il progetto squadra dalla prossima stagione. La franchigia disputerà le partite casalinghe nelle strutture di University of Portland, allenandosi presso la facility Blazers.

