NBA, Dallas perde in Gara 1 contro Oklahoma. Doncic non è preoccupato: “Sarà una lunga serie”

Gara 1 particolarmente difficile per i Dallas Mavericks nella serie contro gli Oklahoma City Thunder. Nella notte, infatti, la compagine texana ha ceduto nettamente con il punteggio di 117-95. Prestazione oggettivamente complicata anche per Luka Doncic, il quale ha chiuso la sua personalissima gara 1 con un bottino di soli 19 punti e 9 assist, tirando 6/19 dal campo e 1/8 da tre. Non si possono addossare tutte le colpe allo sloveno, il quale – in conferenza stampa – ha comunque provato a prenderla con filosofia, volgendo lo sguardo già al futuro:

“Ho tirato male? Chi se ne frega, abbiamo perso. Dobbiamo subito pensare alla prossima partita. Dovrò giocare meglio, tutta la squadra dovrà giocare meglio. È una serie e nessuno la vince conquistando una sola partita. Esamineremo i video e vedremo cosa possiamo fare meglio. Nel complesso dobbiamo impegnarci di più su entrambi i lati del campo. Non solo in difesa, ma anche in attacco. Il nostro impegno deve essere migliore nel corso della partita. Nel terzo quarto siamo tornati a un punto di distanza e poi ci siamo rilassati. Lo sforzo deve essere compiuto nell’arco di 48 minuti.”

