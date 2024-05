NBA, multa record – ma nessuna sospensione – per Jamal Murray

$ 100.000. È questo l’importo della multa inflitta a Jamal Murray in seguito al lancio di un impacco termico (e di un asciugamano) sul parquet, durante il secondo quarto della pesante sconfitta dei Nuggets contro i Wolves, in Gara 2. Un gesto che ha simboleggiato tutta la frustrazione accumulata dal leader canadese per questo inizio di semifinali di Conference da parte sua: solo 12.5 punti e 3.0 assist di media, con il 28% al tiro di cui il 25% da 3 punti. Chris Finch, allenatore avversario, lo aveva descritto in particolare come un gesto “pericoloso ” e “imperdonabile”.

La ‘svista’ degli arbitri in campo

Gli arbitri, peraltro, hanno sottolineato nelle ore successive al fattaccio che avrebbero fischiato un fallo tecnico nei confronti di Murray se avessero quantomeno visto il gesto del play di Denver, ma che questo comportamento non avrebbe comunque portato ad una espulsione nei suoi confronti: perché ciò avvenga è necessario lanciare un oggetto direttamente contro qualcuno. Ecco perché Jamal Murray non è stato sospeso dalla NBA, ma solamente multato.

