NBA, Rudy Gobert vince il premio di Miglior Difensore dell’Anno 2024

E sono quattro per Rudy Gobert. I Minneosta Timberwolves sono la migliore difesa della lega – che continua a stupire anche nei playoff – e il francese raccoglie l’ennesimo premio relativamente al “Difensore dell’anno”. Si tratta – come detto – del quarto trofeo individuale in carriera per lui. Questo gli permette di eguagliare il record di Dikembe Mutombo e Ben Wallace. Gobert ha superato la concorrenza di Bam Adebayo (91 punti) e Victor Wembanyama (245 punti), quest’ultimo recentemente nominato Rookie of the Year. Il lungo dei Wolves (433 punti) succede a Jaren Jackson Jr.

Dopo una prima stagione difficile in Minnesota, che gli ha portato a non ricevere alcun voto per il DPOY o per gli All-Defensive Teams nel 2023, Rudy Gobert è diventato ancora una volta un riferimento in difesa quest’anno (9.2 rimbalzi difensivi e 2.1 stoppate ). Circondato da un grande gruppo di difensori, il francese è uno dei principali responsabili del dominio di Minny quando si tratta di alzare un muro contro gli avversari.

Classifica miglior difensore dell’anno NBA 2024

