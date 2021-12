Donte DiVincenzo vicino al debutto: intermezzo in G League NBA

Donte DiVincenzo avvicina il rientro in campo. Infortunatosi nel pieno dei Playoff 2021, il giocatore scalderà i motori nella squadra G League affiliata ai Bucks in vista di un possibile debutto stagionale già nel mese di dicembre. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

Bucks guard Donte DiVincenzo has been assigned to Milwaukee’s NBA G League affiliate Wisconsin – inching closer to a potential December season debut after ankle surgery in June, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 6, 2021