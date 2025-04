Nba, i Bucks volano con la tripla doppia da record di Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo continua a fare cose mai viste su un campo NBA. Il fenomeno greco dei Milwaukee Bucks è diventato il primo giocatore nella storia della lega americana a mettere a referto 35 punti, 20 assist e 15 rimbalzi in una sola partita. Un record raggiunto nella vittoria schiacciante per 126-113 contro dei Philadelphia 76ers martoriati da infortuni e in caduta libera.

Giannis Antetokounmpo in realtà – oltre a 35 punti e 20 assist – ha preso 17 rimbalzi e ha tirato 12 su 19 dal campo. Una performance dominante a tutto tondo, contro una difesa che non sapeva come arginare uno dei migliori giocatori al mondo. Antetokounmpo ha segnato o messo a referto il passaggio decisivo per 32 dei 46 tiri andati a segno. E l’impressione è che, con Damian Lillard fuori a tempo indefinito per una trombosi venosa profonda, i Bucks avranno sempre più bisogno degli straordinari del greco. E, arrivati i playoff, di eroismi.

