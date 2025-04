NBA, incubo Damian Lillard: si teme la rottura del tendine d’Achille

Damian Lillard nelle prossime ore si sottoporrà ad una risonanza magnetica per determinare la gravità dell’infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto ad uscire anzitempo da Gara 4, persa per 129-103 contro gli Indiana Pacers. L’esame preliminare ha evidenziato una possibile lesione al tendine d’Achille, un infortunio che lo costringerebbe a rimanere fermo per un’intera stagione.

Il play di Milwaukee si è infortunato mentre cercava di assicurarsi un rimbalzo offensivo a metà del primo quarto. Dopo aver tolto la palla a un giocatore dei Pacers, Lillard è caduto a terra e si è immediatamente tenuto la gamba sinistra, rimanendo a terra fino al successivo possesso difensivo. Nel post-partita, coach Doc Rivers si è detto pessimista riguardo la situazione:

“Per essere onesti, non è una situazione molto promettente. L’ho capito subito che era grave. Mi è dispiaciuto per lui; Dame ha cercato di tornare anzitempo dal suo precedente infortunio per la sua squadra. Mi è dispiaciuto solo per lui.”

Quando ha lasciato l’arena, Lillard indossava un tutore e le stampelle. Per la reazione di Giannis Antetokounmpo:

“Quando vedi un ragazzo così incapace di camminare da solo, sai che potrebbe essere una cosa seria. Ovviamente, speriamo nel migliore dei casi. Dame è uno di quelli speciali. È vitale per noi, ha un impatto enorme sotto ogni punto di vista. Vederlo andare a terra e non poter tornare in campo è stato davvero sconfortante.”

A questo punto, i Bucks dovranno sperare in un nuovo passo avanti da parte di altre pedine. Anche perché Indiana, nel momento in cui scriviamo, è avanti 3-1 nella serie.

Leggi Anche:

NBA Playoff 2025: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone