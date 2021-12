NBA, Jerami Grant fuori almeno 6 settimane dopo infortunio al pollice

Dire che i Pistons stanno attraversando un periodo complicato significa essere forse adirittura gentili con la squadra di Motor City. Complicato non rende l’idea di 13 sconfitte in fila e, dato che quando piove grandina, ci ha pensato Kevin Durant a segnare 51 punti in faccia a Detroit nella notte NBA appena trascorsa.

Jerami Grant out: ecco quando può tornare a disposizione dei Pistons

All’assenza di risultati si aggiunge l’apprensione per le condizioni di Jerami Grant, che dovrà osservare uno stop di almeno sei settimane dopo l’infortunio al pollice patito contro New Orleans. Gli esami, annunciano i Pistons sui propri profili ufficiali, hanno evidenziato un interessamento del legamento del pollice destro. La condizione di Grant verrà rivalutata appunto tra circa un mese e mezzo.

