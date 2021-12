NBA, José Calderón avverte Doncic: “Proteste non possono condizionarlo”

Ospite come ogni settimana dell’emittente radiofonica Cadena Ser, José Calderón ha offerto il suo punto di vista su diversi temi d’attualità che ruotano attorno alla NBA. Da veterano, con un bagaglio di 14 stagioni di esperienza nella lega, lo spagnolo ha il polso della situazione e sente di poter dare “consigli” ai più giovani, Luka Doncic incluso.

Riguardo al nervosismo mal celato dal talento sloveno, che ha la fama di essere giocatore quantomeno incline alla protesta, l’opinione di Calderón è chiara:

“È normale quando sei uno tra i papabili in corsa per l’MVP. Verso di te c’è più attenzione e la gente si rende conto meglio di cose che fai da una vita. Con l’esperienza accumulata tu [atleta] migliori e impari a trovare il momento giusto per fare una certa cosa. Finire tutti i giorni in tv nazionale fa sì che la gente si concentri di più su un aspetto simile ma Doncic deve aver chiaro che questo non può condizionare il suo gioco. Ci si abitua un po’ alla volta, conoscerà gli arbitri e capirà come funziona.”