NBA, Myles Turner: “I Pacers mi reputano solo un ottimo giocatore di contorno”

Ad un paio di giorni di distanza dall’uscita delle indiscrezioni pertinenti l’idea di potenziale rebuilding in casa Indiana Pacers, Myles Turner non ha usato allusioni né mezzi termini per sostenere di essere un giocatore drasticamente sottovalutato dalla franchigia per la quale scende in campo, almeno dal punto di vista offensivo:

“I numeri difensivi, per quanto lusinghieri, non devono essere un limite nell’interpretazione delle mie capacità. Evidentemente Indiana mi ritiene un difensore di primissimo piano, ma soltanto un ottimo giocatore di contorno nella metà campo offensiva. Nelle ultime tre stagioni ho cercato di trarre il massimo dai pochissimi possessi giocati a mio vantaggio, senza mai fiatare né pretendere un numero più significativo di palloni. Dopo questo apprendistato, che comunque ho ritenuto formativo, voglio finalmente dimostrare di essere un grande giocatore anche sotto il ferro avversario. Tuttavia, ciò non dipende solo da me, dal momento che le scelte tattiche vengono prese dallo staff. Mi sacrifico ogni sera per esaltare la nostra fase difensiva e non credo che aprire semplicemente il campo e portare qualche blocco siano i modi corretti di ripagare tutto ciò in attacco.”

Rick Carlisle, capo allenatore di Indiana, secondo le indiscrezioni raccolte da Jared Weiss di The Athletic, avrebbe immediatamente incontrato lo stesso Turner insieme al resto dello staff tecnico per ascoltare le perorazioni del giocatore. A quanto pare, nonostante al momento il centro stia prendendo solo 8.8 tiri di media a partita, l’ex giocatore di Texas dovrebbe avere occasione sin da subito di poter incidere maggiormente anche nella tanto bramata metà campo offensiva, sfruttando una serie di situazioni tattiche studiate essenzialmente per incrementare la sua presenza realizzativa.

Leggi anche:

NBA: Danilo Gallinari cambia procuratori

NBA, Stephen Stilas: “Una vittoria resa più bella dalle nostre sofferenze”

NBA, All-Star Game 2022: da Natale il via alle votazioni