Per James Harden non è stato un bel ritorno al Toyota Center, visto che i Nets cadono contro gli Houston Rockets: una vittoria importantissima ed emozionante per i texani guidati da coach Stephen Stilas, che in questa stagione stanno avendo molte difficoltà a livello di risultati.

Stephen Silas: “Vittoria di gruppo che ci dà morale”

I 21 punti di Eric Gordon, i 19 di Garrison Mathews e i 18 dalla panchina di Josh Christopher, tutti i tasselli del puzzle disegnato da coach Stephen Silas combaciano regalando ai Rockets un grande trionfo. Tutti elementi che fanno ben sperare per il futuro, come spiega l’allenatore nel post partita:

“La sensazione più bella è vedere che il proprio duro lavoro ripaga: abbiamo lottato e lo facciamo tuttora per uscire da questo tunnel e, finalmente, il nostro impegno sta dando i suoi frutti. Abbiamo fatto girare bene la palla, colpito al momento giusto e li abbiamo arginati come meglio potevamo. Le avversità che abbiamo avuto hanno reso più bella questa vittoria: il morale è alto, stiamo vivendo un bel momento e siamo in pace con noi stessi”

Garrison Mathews: “Battere i Nets è una sensazione incredibile”

Con il successo su Brooklyn gli Houston Rockets portano a sette le loro vittorie consecutive. Tra i traghettatori della squadra di Stephen Silas c’è Garrison Mathews, entusiasta nel dopo partita di aver sconfitto una squadra come i Nets:

“Battere i Nets ti lascia una sensazione bellissima e quando batti una squadra del genere significa qualcosa. Giocare e vincere contro James Harden, uno che qui ha fatto la storia e uno dei giocatori più iconici, è una grande cosa per noi: siamo molto uniti, sia quando perdiamo che quando vinciamo. Ora abbiamo vinto sette partite di fila, ma dobbiamo continuare ad avere fame”

Nella notte tra venerdì e sabato ospiteranno i Milwaukee Bucks.

