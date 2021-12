I Minnesota Timberwolves cadono in casa contro gli Utah Jazz, guidati dai 36 punti di Donovan Mitchell. Tra le fila dei padroni di casa brilla la stella di Karl-Anthony Towns, autore di 22 punti, seguito dalle buone prestazioni di Edwards e Patrick Beverley: il numero 22 dei Twolves se la prende con Gobert, reo di aver evitato appositamente KAT per avere vita facile durante la partita.

Patrick Beverley: “Se fossi il difensore dell’anno marcherei sempre il miglior giocatore degli avversari”

Rudy Gobert ha chiuso la sua partita con 13 punti e dieci assist e, secondo Patrick Beverley. è stata tutta una tattica per evitare il confronto con Towns. Un gesto non proprio da NBA Defensive Player of the Year:

“Se fossi il miglior difensore dell’anno, marcherei sempre il miglior giocatore della squadra avversaria, senza problemi. Non vagherei in campo senza meta, ma mi prenderei l’uomo da battere. Non per screditare Royce O’Neal o altri giocatori della loro squadra, ma se fossi il difensore dell’anno non marcherei lui: andrei su Mike Conley, su Mitchell oppure su Bogdanovic. Gobert ha marcato Vanderbilt e ogni anno sento che è il miglior difensore…”

Patrick Beverley on Rudy Gobert, the Defensive Player of the Year, not taking the challenge of guarding the Timberwolves best player, Karl-Anthony Towns: pic.twitter.com/HKlPUna8cu — Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 9, 2021

Chris Finch: “Bene Towns e Beverley, non abbiamo lottato sui rimbalzi”

L’allenatore di Minnesota Chris Finch non si concentra sul mancato confronto tra Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert, ma si concentra sugli errori commessi per non ripeterli in futuro:

“Fino all’intervallo siamo andati bene, poi abbiamo un po’ mollato la presa e loro hanno preso il sopravvento: hanno giocatori di qualità e hanno lottato più sui rimbalzi, cosa che è mancata a noi. Però ripartiamo dalle buone prestazioni dei miei ragazzi: KAT, Patrick Beverley e anche Anthony [Edwards] hanno fatto bene. Non dobbiamo mollare la presa”

The Wolves didn’t make the easy buckets tonight. Chris Finch shares his postgame thoughts: pic.twitter.com/FDY1yiGCFs — Bally Sports North (@BallySportsNOR) December 9, 2021

I Twolves torneranno in campo contro i Cavs nella notte tra venerdì e sabato.

