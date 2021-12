NBA, LeBron James dopo Celtics-Lakers: “Nostra miglior partita”

Nella notte NBA, in quella che è notoriamente una delle partite più calde e imperdibili dell’intera stagione, i Los Angeles Lakers hanno battuto i Boston Celtics 117-102.

Con il gruppo finalmente quasi al completo, LeBron James ha guidato la squadra alla vittoria da protagonista, segnando ben 30 punti e collezionando cinque assist e quattro rimbalzi.

Grande contributo è arrivato anche da Russell Westbrook, autore di 24 punti e 11 assist, in un quintetto titolare che vedeva presenti anche Bradley, Horton-Tucker ed Anthony Davis. Westbrook, dopo i soli otto tiri tentati contro i Clippers, ha ripreso a segnare con continuità, in particolare nel 3° quarto.

Al termine della partita, LeBron ha commentato la prestazione dei suoi a caldo, intervistato sul parquet da TNT.

La seconda domanda riguardava invece l’efficienza di LeBron James, risultata molto alta in quest’occasione nonostante il ritorno dall’infortunio, dal protocollo COVID e gli strascichi della sospensione per l’episodio avvenuto con Isaiah Stewart.

“Quando sono in campo cerco solo di far funzionare le cose bene per la mia squadra e per i miei compagni. In questa stagione ho saltato alcune partite ma quando siamo scesi in campo ho pensato ai miei compagni di squadra e loro a me. Speriamo di poter continuare su questa scia per il prossimo futuro.”