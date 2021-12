Collasso del polmone destro per CJ McCollum. La diagnosi, pneumotorace, è confermata dai Portland Trail Blazers in un comunicato apparso sul sito internet della franchigia. Quanto emerso dagli esami di approfondimento effettuati in seguito all’infortunio patito nel corso della partita tra Blazers e Celtics lascia in pensiero squadra e tifosi. La stagione di Portland procede con molti alti e bassi, ma l’importante ora è il pieno recupero di McCollum.

In aggiornamento