NBA, T.J. McConnell si opera al polso: out a tempo indeterminato

Brutto colpo per gli Indiana Pacers: T.J. McConnell si è operato al polso destro e dovrà rimanere fuori dal campo per 10-12 settimane. Significano almeno 3 mesi di riposo forzato per l’ex Sixers, che dopo l’operazione di ieri dovrà rimanere completamente fermo per un po’ di tempo:

Injury Update: T.J. McConnell underwent successful surgery to repair a torn ligament in his right wrist this morning.

He will remain in a cast for 10-12 weeks before the medical team assesses his status and estimates a time for his return.https://t.co/2n4NidjWOs

— Indiana Pacers (@Pacers) December 7, 2021