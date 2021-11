NBA, Isaiah Stewart commenta la gomitata di LeBron James

Isaiah Stewart ha commentato per la prima e, forse, ultima volta, il suo ormai famigerato ‘confronto’ con LeBron James avvenuto durante la gara tra i suoi Detroit Pistons contro i Los Angeles Lakers d’inizio settimana. Il centro della compagine del Michigan, ai microfoni di Fox Sports ha cercato di chiudere la questione parlandone in questa maniera:

“Questa sarà la mia ultima volta che ne parlo. Ho visto il video dell’azione. Personalmente, non mi sono sentito come se fosse stato un semplice incidente. Ma è la mia ultima volta che ne parlo. Il mio obiettivo principale in questo momento è la squadra e i miei compagni di squadra, tornare a giocare a basket.

Non lascerò che questo episodio definisca chi sono. Io sono quello che è stato scelto da Detroit per certi motivi, sono quello che gioca a basket in una certa maniera. Non voglio più parlare dell’incidente con LeBron. Lo ripeto, il mio obiettivo principale è quello di aiutare i miei compagni di squadra e i miei allenatori”.