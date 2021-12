NBA, Gli Atlanta Hawks commentano la debacle contro i Philadelphia 76ers

Nel quarto periodo della partita fra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, la squadra di McMillan ha sprecato nove punti di vantaggio sui 76ers. Negli ultimi dodici minuti di gara gli Hawks sono riusciti a segnare appena nove punti e alla fine Phila, guidata da un Joel Embiid da 28 punti e 12 rimbalzi, ha vinto.

I commenti degli Atlanta Hawks

Per John Collins la situazione attuale della squadra non è per niente rosea. Difatti, gli Hawks fin dall’inizio della stagione si stanno portando dietro tanti problemi di gioco che non riescono a risolvere, specialmente in fase offensiva. Queste le sue parole rilasciate a Sarah K. Spencer:

“Prima di tutto abbiamo perso troppe palle. I turnover ci hanno ucciso. Il secondo punto è che non siamo proprio riusciti a segnare. Le occasioni che ci siamo creati non erano le migliori però poteva fare molto di più.”

Successivamente Nate McMillan ha affermato che il vero motivo della sconfitta è stata la mancanza di aggressività della squadra e le continue palle perse:

“Sono entrati in campo concentrati e aggressivi. Noi no. Abbiamo perso troppe palle. Loro hanno giocato di gran lunga meglio di noi nell’ultimo periodo. È per questo che abbiamo perso.”

Leggi anche:

NBA, James Harden e Kevin Durant commentano la vittoria dei Brooklyn Nets

NBA, cade Phoenix: è dei Rockets ora la miglior striscia positiva della lega

NBA, Jason Kidd chiede a Luka Doncic di non protestare durante il gioco