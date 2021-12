NBA, Jason Kidd chiede a Luka Doncic di non protestare durante il gioco

Serata storta per i Dallas Mavericks, sconfitti dai New Orleans Pelicans per 107 a 91. Il leader della squadra Luka Doncic ha chiuso con 21 punti, 10 rimbalzi e 7 assist a referto. Per tutta la gara, Doncic ha avuto un rapporto complicato con gli arbitri, discutendo spesso con loro anche durante le azioni di gioco, comportamento che non piace a coach Jason Kidd.

Le parole di coach Kidd sulle proteste di Luka Doncic

Nel dopo partita, Jason Kidd ha risposto ai giornalisti che chiedevano la sua opinione sulle proteste di Doncic. Ecco le dichiarazioni:

“Vorrei giocare 5 contro 5 un po’ più spesso. Non ti fischieranno niente. Gli arbitri tendono a non fermare il gioco per cambiare le loro chiamate. Bisogna capire che c’è un momento nella partita, durante le palle morte, in cui si può parlare con gli arbitri. Mentre la partita sta andando avanti, la transizione difensiva è una delle cose di cui abbiamo parlato che dobbiamo migliorare. Se sta facendo pressione sugli arbitri durante il gioco, ci mette in pericolo. Ci sono alcune cose che devono essere un po’ più importanti. Penso che riusciremo a capire come squadra quando è meglio parlare con gli arbitri. Non solo Luka.”

Sulla questione, Luka Doncic ha riservato una breve risposta ai giornalisti, dando ragione al proprio allenatore:

“Jason Kidd ha centrato il punto. Devo smettere di farlo.”

Doncic ha avuto una serie di discussioni con tutti i membri della terna arbitrale durante la partita. Lo sloveno ha mostrato più volte i segni sulle braccia dovuti ai colpi subiti dagli avversari, arrivando a chiedere agli arbitri “Perché mi odiate?”. Nel dopo partita, Doncic non ha voluto dilungarsi ulteriormente sulla questione.

