NBA, quattro positività al Covid in casa Charlotte Hornets

Nella giornata di oggi gli Charlotte Hornets hanno ricevuto la notizia di aver quattro positivi in squadra: LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee e Jalen McDaniels. Appena hanno saputo degli esiti sono scattate le misure del protocollo di salute della NBA.

Immediatamente, i quattro giocatori si sono messi in isolamento. Come prevede il protocollo, dovranno rimanervi almeno dieci giorni oppure dovranno risultare negativi a due tamponi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Ovviamente le misure sono scattate anche per tutti gli altri giocatori e membri dello staff, che a loro volta dovranno sottoporsi a un tampone. La struttura è stata chiusa in attesa della sanificazione.

Al momento nessuna partita a calendario è a rischio, visto che per poter giocare bisogna avere almeno otto giocatori negativi.

