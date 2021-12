NBA, James Harden e Kevin Durant commentano la vittoria dei Brooklyn Nets

Continua il buon periodo di forma dei Brooklyn Nets, che nella notte hanno sconfitto i Minnesota Timberwolves mantenendo la testa della Eastern Conference. Protagonisti della partita le stelle James Harden e Kevin Durant, autori rispettivamente di 20 e 30 punti, che insieme a Patty Mills, 23 punti a referto per lui, hanno condotto alla vittoria i Brooklyn Nets.

James Harden è stato il primo a parlare con i giornalisti dopo la partita. Durante l’intervista, ha posto l’enfasi sulla difesa, la fisicità e i rimbalzi:

“Difensivamente, siamo diventati più fisici. Anche se abbiamo esaurito il bonus abbastanza presto, quattro falli un po’ troppo veloci, questo non ha diminuito la nostra fisicità. Abbiamo continuato così, andando forte a rimbalzo. Non abbiamo perso palloni nell’ultimo quarto. Credo di averne perse massimo una o due, ma a parte questo, abbiamo provato a creare un buon tiro in ogni singola azione e difensivamente abbiamo tenuto con la difesa a metà campo, forzandoli a segnare sopra di noi.”