NBA, cade Phoenix: è dei Rockets ora la miglior striscia positiva della lega

Nonostante lo scontro al vertice della lega tra Golden State e Phoenix poco ha avuto a che fare con degli Houston Rockets sul fondo della Western Conference, il risultato finale in qualche modo fa sorridere la franchigia texana.

La vittoria 118-96 degli Warriors pone infatti fine alle 18 vittorie consecutive dei Suns, dopo il record di franchigia conquistato qualche ora prima contro i Pistons. Ed ora, con ben 5 successi di fila, sono proprio gli Houston Rockets a poter vantarsi della miglior striscia di vittorie consecutive. Un traguardo impressionante per motivi davvero particolari: i Rockets (6-16) sono infatti la prima squadra NBA a vincere 5 partite in fila dopo una serie di 15 o più sconfitte consecutive.

After losing 15 straight, the Rockets are on a five-game win streak 🚀 pic.twitter.com/w0GrymqVeq

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 4, 2021