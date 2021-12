NBA, Bickerstaff: “Darius Garland è speciale”

A Cleveland possono sorridere vedendo la crescita della squadra. Dopo la pessima stagione dell’anno scorso, i Cavaliers sembrano completamente un’altra compagine. Il loro successo è dovuto alla crescita continua di questo gruppo giovane e talentuoso. I Cavs sembrano finalmente raccogliere i frutti del loro lavoro, soprattutto se parliamo di Darius Garland.

Contro i Washington Wizards, la giovane guardia ha giocato una grandissima gara. In 34 minuti di partita ha messo a referto 32 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Bickerstaff è rimasto stupito dalla prestazione del suo giocatore e nel post match ha voluto spendere parole al miele per lui:

“Credo che oggi abbia dato il meglio di sé. Garland è speciale. La nostra squadra dipende molto da lui. Quando lo si guarda giocare si rimane stupiti. Sta facendo tutto per aiutare la nostra squadra. Ogni volta che va in campo fa quello che serve per rendere i Cleveland Cavaliers una squadra migliore. Abbiamo veramente bisogno di lui. Ci guida nella fase offensiva. Oggi ha giocato una grandissima partita.”