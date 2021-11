NBA, Jaylen Brown sarà della partita contro i Raptors

Detto dell’assenza di Goran Dragic, che starà lontano dai Raptors per un periodo non meglio precisato, il match domenicale tra Boston e Toronto recupera un protagonista. Jaylen Brown, in dubbio fino a poco prima della palla a due, sarà infatti a disposizione di Ime Udoka per la quarta gara consecutiva, dopo uno stop di otto gare causa infortunio. Il recupero della migliore condizione passa da una gestione oculata del suo minutaggio da parte dello staff.

Jaylen Brown c’è contro i Raptors: sciolta la riserva

Conferma da parte dei Celtics. Si gioca poco dopo la mezzanotte italiana.

#NEBHInjuryReport update: Jaylen Brown – AVAILABLE — Boston Celtics (@celtics) November 28, 2021

