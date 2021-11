NBA, John Wall parla ai Rockets: vuole tornare a giocare

Secondo quanto comunicato dai reporter americani, John Wall avrebbe raggiunto il front office degli Houston Rockets con l’intenzione di comunicargli la propria volontà di tornare a giocare per la franchigia. La guardia ex Washington Wizards, infatti, è rimasta per l’intero anno fuori roster, mentre la dirigenza cercava una possibile trade per spedirlo ad una squadra con ambizioni più grandi rispetto a quelle dei texani.

Wall and Rockets had agreed on him sitting out until a trade could be found, but the five-time All-Star guard talked to Houston general manager Rafael Stone on Friday about restarting a dialogue on a return to the active roster, sources said. Sides plan to talk again on Sunday. https://t.co/OY9pZS7XFS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 27, 2021