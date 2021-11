Mercato NBA, DeMarcus Cousins ci riprova: pronto contratto con i Bucks

DeMarcus Cousins cerca nuovo slancio nella sua carriera NBA. Una parabola arrestatasi perché falcidiata da infortuni in serie nelle ultime stagioni. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il quattro volte All-Star sarebbe in procinto di firmare un contratto non garantito con i Milwaukee Bucks campioni in carica.

The Milwaukee Bucks are signing four-time All-Star center DeMarcus Cousins to a non-guaranteed deal, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021

DeMarcus Cousins torna in NBA dopo cinque mesi

L’ultima apparizione di DeMarcus Cousins sul parquet risale ai Playoff 2021. Per lui furono poco più di 14’ i minuti in campo in Gara 6 contro i Phoenix Suns, che vinsero la serie spalancando così le porte delle NBA Finals.

Leggi anche:

NBA, Goran Dragic si prende una pausa: il comunicato dei Raptors

NBA, John Wall parla ai Rockets: vuole tornare a giocare

Il business delle arene NBA: Naming rights | Atlantic Division