Wendell Carter Jr. multato di 35.000 dollari dalla NBA

Da alcune partite, a seguito della lieve abrasione all’occhio sinistro patita contro i Nets, Wendell Carter Jr. indossa degli occhiali protettivi. Nel finale della gara contro i Cavs, l’ultima disputata dai suoi Magic, il giocatore ha gettato il paio per stizza verso uno degli ufficiali di gara, lamentando un fallo ai suoi danni dopo una schiacciata a canestro. La reazione scomposta è costata a Wendell Carter Jr. l’espulsione. Al provvedimento a caldo si accompagna ora la sanzione disciplinare notificatagli nella serata italiana: 35.000 dollari di multa.

The following was released by the NBA pic.twitter.com/PcgTpj16iW

— NBA Communications (@NBAPR) November 28, 2021