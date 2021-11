LeBron James espulso contro i Detroit Pistons

Animi tesi a Detroit nel corso del terzo quarto della sfida tra i Pistons, padroni di casa, e i Los Angeles Lakers di LeBron James. Proprio quest’ultimo è stato espulso per la seconda nella sua quasi ventennale carriera NBA, dopo un colpo proibito sul volto di Isaiah Stewart. I due si erano allacciati nelle classiche schermaglie a rimbalzo a seguito di un tiro libero e LeBron ha esagerato nella foga. Risultato: Flagrant 2 ed espulsione. I Lakers hanno poi vinto ad ogni modo la partita.

LeBron James espulso: accenno di rissa a Detroit

Gran lavoro per la sicurezza e gli addetti ai lavori sul parquet di Detroit nel contenere la furia di Isaiah Stewart. Colpito in volto da LeBron e sanguinante all’altezza dello zigomo, il giocatore dei Pistons non ha voluto sentire ragioni e ha tentato di vendicare l’affronto. È stato condotto a forza verso gli spogliatoi.

LeBron James was ejected with a flagrant 2 foul on Isaiah Stewart. (🎥 via @SportsCenter) pic.twitter.com/PJRiGCmAQw — The Sporting News (@sportingnews) November 22, 2021

