NBA, LeBron James: “Non meritavo la giornata di squalifica”

LeBron James, espulso domenica scorsa contro i Detroit Pistons a causa del colpo rifilato in pieno volto ad Isaiah Stewart, è tornato a parlare dei fatti occorsi alla Little Caesars Arena, ritenendo fermamente di non aver commesso nulla di così eccessivo da essere sanzionato con una giornata di squalifica.

Di seguito, le parole di James, rilasciate al microfono di Kyle Goon, giornalista in forza alla redazione di Southern California News Group, dopo la vittoria ottenuta ai danni degli Indiana Pacers:

“Non sono mai stato un giocatore sporco, perché credo che sia la caratteristica in assoluto più distante dalla mia concezione di pallacanestro. Contro i Pistons ho commesso evidentemente un errore, innervosendo la partita e meritando l’espulsione, specie perché la mia permanenza in campo avrebbe solo creato ulteriori danni alla ormai precaria stabilità dell’ambiente. Tuttavia, non penso che le mie azioni siano state così sconsiderate da far scattare anche una squalifica supplementare. Pur essendomi sembrata da subito un’esagerazione, ho accettato professionalmente la decisione della lega, senza fare alcun ricorso ufficiale. Resta il fatto che non aver potuto giocare la gara di martedì scorso contro i Knicks, l’unica della stagione al Madison Square Garden, sia stato comunque frustrante, considerando pure la sconfitta finale.”

Trattasi della prima sospensione della carriera per King James, il quale, sino alla gara incriminata contro Detroit, era stato espulso soltanto una volta, nel novembre del 2017 durante un Cleveland-Miami.

