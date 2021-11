NBA, infortunio per Ja Morant contro gli Hawks: Memphis trema

Problema al ginocchio per Ja Morant nel corso del 1º quarto della partita tra Memphis Grizzlies e Atlanta Hawks. Marcato da Kevin Huerter, Morant ha sentito dolore in assenza di contatto rilevante per intensità con il difensore in aiuto John Collins.

Infortunio Ja Morant | VIDEO

Il momento dell’infortunio.

Ja Morant exited the game after an apparent leg injury Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/M8Za8KST9x — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2021

Il messaggio postato sui social da Ja Morant non lascia ottimismo: “Ora è tutto nelle mani di Dio, tutto quello che possiamo fare è pregare.”

