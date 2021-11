NBA, Evan Mobley di nuovo in campo con i Cavs nel weekend

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Evan Mobley potrebbe tornare a disposizione dei Cleveland Cavaliers già dalla partita casalinga contro i Magic, in programma nella notte italiana tra sabato e domenica.

Just in on the return of Cavaliers rookie Evan Mobley: pic.twitter.com/DMwotVSAjy — Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2021

Evan Mobley pronto a risollevare i Cavs

Mobley, rookie da USC e 3ª scelta assoluta al Draft 2021, ha saltato le ultime cinque gare in calendario per i Cavs a causa di un problema al gomito destro. Nel medesimo arco temporale la squadra ha raccolto solo sconfitte e ora deve cercare di rientrare in carreggiata.

